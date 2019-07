Eric Quizon, inalala ang 7th death anniversary ni Dolphy

Isang pagpupugay para kay Dolphy ang ibinahagi ng kanyang anak na si Eric Quizon.

Sa social media post nito, inalala ng isa sa mga anak ng Comedy King ang kanyang ika-pitong death anniversary.

“We celebrate you today not because it’s your death anniversary but because of your undying effect on everyone. We will never forget the laughter and joy you gave, the thoughtfulness and sincerest care but most of all, it is your unwavering love that we will always cherish until we see you again. You will always be loved my dearest Dad!” bahagi ng post ni Eric.

Taong 2012 nang namayapa ang Comedy King matapos ang limang taon na pakikipaglaban sa kanyang karamdaman na Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).(J.M. Felipe, push.com)

