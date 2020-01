Heartbroken Ai Ai asks for prayers for embattled Jiro Manio

Popular comedienne Ai Ai delas Alas turned emotional after learning about the altercation involving former child actor Jiro Manio.

On Saturday, a complaint for frustrated homicide was reportedly lodged against Manio after he was accused of stabbing a certain Zeus Doctolero in Marikina City.

In an 11-minute video which she posted on her Instagram page, Delas Alas explained how heartbroken she is over what’s happening to Manio since she has treated him like her own son for years.

The comedienne shared how she helped the former actor from the time he was seen roaming around the Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 for days in 2015.

“Kaya po ako nag-video ng ganito para malinaw kung ano ba ang nangyari kay Jiro after nung 2015 kung saan siya nakita sa NAIA na palaboy-laboy,” she began.

“After po noon, ni-rehab ko po si Jiro sa Quezon City. Ayaw ko na po sana sabihin pero alam ko na maraming nagtatanong sa inyo. Medyo may kamahalan po talaga ang rehab ni Jiro noon. Siguro nasa P60,000 a month siya noon dito sa may Quezon City,” she added.

After around six to eight months, Delas Alas said Manio was able to get out of the rehabilitation facility as recommended by his doctor.

“Nung lumabas siya sa first rehab niya, sabi ko sa kanya, kung gusto niya magtrabaho, ang pinakamaganda sana ay bumalik siya sa pag-aartista. Alam naman natin na magaling talaga si Jiro na artista and doon madali siya makakaipon para matulungan niya ang pamilya niya,” she recalled.

A week after, Delas Alas said she got Manio to sign a deal with GMA-7 where he himself will bring to life his own story in a drama anthology.

“So after two hours nga na pumirma kami, nag-text sa akin, ‘Mama ayaw ko na.’ Ayaw niya na raw mag-artista. Sabi ko, ‘Anak patay tayo diyan. Kakapirma pa lang natin, anong nangyari.’ Kaka-convince ko sa kanya, after 30 minutes, oo na daw. Puwede na daw. Tapos mamaya 30 minutes na naman, hindi na naman daw puwede. Ganun ‘yung utak niya,” she said.

It was at that time when she realized that Manio hasn’t perhaps fully recovered yet, which was why she sent him to another rehabilitation facility.

“Nasabi ko sa sarili ko na mukhang hindi pa magaling si Jiro. So ang nangyari, after noon, kinonsult ko siyempre ‘yung doktora niya kung anong gagawin, bakit ganun,” she said.

“Ako mismo sa sarili ko sabi ko mukhang hindi pa magaling si Jiro so nag-decide ako na ibalik siya sa rehab. This time, medyo malayong lugar na para hindi siya na-stress sa family, sa problema niya sa buhay. Dinala ko siya sa Bataan. Doon ko siya ni-rehab ulit for the second time,” she added.

Delas Alas said Manio stayed in Bataan from 2016 up to the first quarter of 2018.

“Dumating ‘yung time na pwede na siyang umuwi sa kanila sa Manila pero bumabalik pa rin siya sa Bataan. Until na may nagsumbong sa akin na nagma-marijuana siya ulit,” she said.

Disheartened, Delas Alas felt Manio does not appreciate her efforts to help him get back to his feet.

“Napagod na ako. ‘Yung sinumbong sa akin na ‘yun, siguro mga after ilang days or ilang weeks, nagsabi na siya sa akin na, ‘Mama lalabas na ako ng rehab.’ So ako, wala na. Nawalan na ako ng pag-asa na wala na, parang hindi na magbabago si Jiro,” she said.

After that incident, Delas Alas said she and Manio have lost communication.

Right now, she only prays for the best for the former actor amid the current controversy he’s involved in.

“Siguro ang pinakamagagawa ko na lang ngayon ay magdasal. Hinihingi ko rin po na ipagdasal natin siya na malinawan ang isip niya. Kung ano man po ang mangyari sa kanya ngayon, sana matuto siya sa lahat lahat ng pinagdaanan niya sa buhay niya,” she said. (abs-cbn)

