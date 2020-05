Marian Rivera donates breast milk for babies amid lockdown

Seasoned actress and mother of two, Marian Rivera, gave her share for World Day of Human Milk Donation.

“Sa pag gunita sa “World Day of Human Milk Donation” nais kong kong ibahagi ang mumunting alay ko sa mga sanggol na makikinabang sa natatanging sustansya at proteksyong taglay ng gatas ng ina. Nakikiisa ako sa mga padede-nanay/moms na walang humpay sa pagaalaga sa kanilang mga anak. Sa panahon ng crisis, nawa’y makatulong ang donasyon na eto sa mga sanggol na higit na nangangailangan. #KapitNanay,” she wrote on Instagram.

It’s not the first time Marian donated her own milk. Last year, his husband, Dingdong Dantes, said she gave out her excess expressed milk.

Marian has been recognized as “Celebrity Breastfeeding Influencer” by the Mother and Child Nurses Association of the Philippines (MCNAP) twice over.

