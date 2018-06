Andrea tries to learn other languages

Andrea Brillantes is currently trying to learn Japanese and Korean by watching videos online. “Ang ibang phrases nila naiintindihan ko. Kaya ko ipakilala sarili ko in Japanese. Dati, nung hindi pa uso ang K-drama, ‘yung hindi pa siya trending sa Pinas, lagi ako nanunuod. So ngayon, every time manunuod ako iisipin nila nakikisabay ako pero matagal na akong nag K-drama. Bago pa nauso,” she added.

The 15-year-old actress would love to learn more languages if given the opportunity.

“Actually ever since talaga… gusto kong maging fluent sa Japanese, Korean, French, Spanish, and sa language sa Hawaii. Online nag-aaral ako kasi nag-iipon pa ako for lessons kasi medyo mahal ‘yun,” she said.

For Father’s Day, Andrea planned to bond with her dad. “Although si mommy ang lagi kong nakakasama sa mga tapings ko nami-miss ko si daddy minsan pero feeling ko magkikita din naman kami kasi Father’s Day so kailangan namin mag-date. Masaya kasama si daddy and every moment na kasama ko siya nag-e-enjoy ako,” she said.

Although she admitted it is mostly her mom Mabel who keeps her company when she has to go to work, Andrea said she has also learned a lot of important life lessons from her daddy Byron Gorostiza. “He taught me how to have fun. Kasi si Mama ang nagsasabi ng, ‘Huwag.

Huwag ganyan, ganyan.’ So ang nalaman ko kay Daddy is how to have fun lang, ganyan lang. Be free and always pray. Namana ko sa kanya ang pagiging weirdo niya and pagiging corny niya, ‘yung mga jokes niya. Pero mas winner ‘yung jokes ko kesa sa jokes ni daddy. Mas funny ako. Funny lang siya kasi may age na siya, ‘yun lang,” she said.

Andrea said she also has a lot of unforgettable and fun memories with her dad growing up. “Favorite memory ko ‘yung naglalaro kami sa putikan tapos gagawa kami ng pancake gamit ang mud. Madami akong experiments na ginagawa with my dad. Siguro sa kanya ko namana yung pagka-weirdo ko kaya love ko si daddy. Basta madami kaming experiments, ang pinaghahalo namin ‘yung mga bagay bagay,” she said.

