Annabelle Rama talks about her family

Annabelle Rama was not able to join our regular group, Wednesday Club, for some time, because she got busy attending to her husband, Eddie Gutierrez, who had a knee replacement operation. But she was back last Wednesday.

“Puede na ako uli mag-join kasi back to work na si Eduardo,” she told us. “He’s now taping the new GMA-7 drama, ‘Cain at Abel.’ Sabi ko, kaya mo na ba talaga? He said kaya na raw niya. Gandang-ganda siya sa role niya as dad nina Dingdong Dantes at Dennis Trillo, misis niya si Chanda Romero at other woman niya si Dina Bonnevie. Ang layo lang ng location nila sa Cavite, three hours raw bago niya marating.”

Her twin sons, Richard and Raymond, are also both very busy.

“Si Richard, nagsu-shooting na with Vice Ganda para sa Metro film fest entry na ‘Fantastica.’ Kinukuha siya ni Mother Lily to do a movie with Regal, but Malou Santos said after ‘Fantastica,’ sisimulan na agad ang reunion movie nila ni Angel Locsin. Si Raymond naman, after mag-host para sa shows ng E Channel sa Singapore, magre-relocate na siya Hollywood kasi doon naman daw siya bibigyan ng hosting jobs. Sobrang excited nga siya.”

As for her daughter, Annabelle said Ruffa Gutierrez came to her crying one night. “Pinakita sa’kin, nakatanggap siya ng invitation. Sabi, ‘Ma, ikakasal na si Yilmaz (Bektas, her ex-husband).’ Sabi ko, bakit ka umiiyak? Gusto mong bumalik sa kanya para bugbugin ka na naman? Hayaan mo na siya, meron ka na rin namang boyfriend na ‘P.G.’ Parang in love pa rin siya kay Yilmaz, kasi ang boyfriend niya ngayon (Jordan Mouyal), actually, kahawig ni Yilmaz. Sabi nga ni Eduardo, pati ang boses, kaboses ni Yilmaz.

“Gusto raw ni Yilmaz, papuntahin ang mga anak nilang sina Venice at Lorraine sa Istanbul for his wedding. Ewan ko kung papayagan ni Ruffa. Baka naman sumama pa siya!”

Like this: Like Loading...