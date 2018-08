Carlo, Angelica keep it real

During the ABS-CBN trade launch event last August 2, Exes Baggage stars Carlo Aquino and Angelica Panganiban were seen being affectionate backstage, further fueling rumors that the former couple are giving love a second chance. But Carlo said he is not bothered by what people think about him and Angelica.

“White noise. Kumbaga, kung ano ‘yung meron kami, kumbaga special siya sa akin,” he said, “Kung ano ‘yung sasabihin ng mga ibang tao, hindi ko na iisipin.”

When Angelica was hospitalized last week, Carlo said he immediately got concerned and tried his best to be by her side. “Kasi SONA ‘yun, nung papunta na ako, sobrang traffic so hindi ko na siya inabutan. Pinuntahan ko siya sa bahay. Nagdala ako ng kung anu-ano,” he revealed.

Carlo said he and Angelica have nothing to hide and have never been awkward with each other even after they first broke up. “Oo, very comfortable kasi ako sa kanya and ganun din siya sa akin and bago naging kami, naging friends kami. Tapos ayun (laughs). Siguro dahil nagsimula kami sa friendship tapos naging kami kaya rin siguro ganun kami sa isa’t isa. Kasi nga kumportable kami na alam namin kung ano, sasabihin niya sa akin kung na-o-offend na siya sa ginagawa ko. Ganun din naman ako sa kanya. And ever since, talagang mahal ko naman si Angelica,” he explained.

