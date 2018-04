Close to Home

Kim Chiu takes on her new role easily as she gets it completely

Kim Chiu was reared by her grandmother that’s why her role in “Da One That Got Away” is nothing new to her.

“Laking lola din po ako so malapit sa akin ang role na ito,” Kim mused when asked what’s the difference between her Mayen character in “The Ghost Bride” and Carmel in “Da One That Got Away.

As Carmel, the spiritista granddaughter of lola played by Marissa Delgado, Kim inherited her lola’s trade due to old age as “nakakalimutan niya ang spells and chants”.

“’Yun ang pinagkapareho nila,” she quipped. “Doon po sa Ghost Bride, parehas naman po sila na gagawin ang lahat para sa pamilya which is ‘yun ang pinakagusto kong i-portray na parang typical Filipino na anak na gagawin ang lahat para sa magulang. Ito naman, gagawin niya rin ang lahat para sa lola niya.”

But the characters she plays in the two movies are disparate, she stressed.

“Si Mayen ay mag-isa niyang tinahak ang problema niya. Sinolo niya lahat, nagdesisyon siyang mag-isa. Ito namang si Carmel, may mga kabigan siya saka sobrang jolly siya.

“Si Mayen sobrang serious na laging kabado, ito namang si Carmel fun lang na merong maraming barkada, may pinsan at merong lola.

“Fun si Carmel at si Mayen matured siya. Si Carmel kuwela.”

Having done several horror films, Kim is tagged the Horror Princess.

“Wala naman pong umaangkin so baka puwede kong angkinin. Wala naman pong umaangkin kaya ako po muna kung puwede sana. Masaya po ako na after ng ‘Ghost Bride’ ito po uli, horror. ‘Yung iba takot sa horror na buong horror. Ito horror-comedy, dalawang genres na gustung-gustong i-portray, na manakot at magpatawa. Money-back guarantee kung hindi sila matawa,” she said.

Kimgets a new leading man in the movie – Ryan Bang. Working with the Korean actor was a welcome change for Kim.

“Si Ryan, given naman na nakakatawa po siya pero sa movie na ito nakita ko ang passion niya. Ito ‘yung passion niya na gusto niyang ipakita sa audience, ‘yung kung ano yung kaya niyang ibigay.

“Kapag nagme-memorize siya ay nakatago siya sa isang sulok kasi nga nahihirapan siyang mag-memorize. Nandoon ‘yung kagustuhan niyang mapaganda ang pelikulang ito,” she said. She noted Ryan did his best to play his part well.

“Si Ryan, sobra siyang game sa kahit na ano kasi best in adlib kami. Nagugulat na lang si direk, eh, na parang wala sa script ‘yun,ha. Minsan nasasampal ko siya tapos go pa rin siya. ‘Sandali lang Kim, wala naman sa script yun, eh.’ Parang fun naman, game naman siya, hindi naman siya nagagalit,” Kim shared.

Does she believe in ghosts?

“Naniniwala ako na meron talagang ghost. Meron silang unfinished business kaya hindi sila nakakatawid ng langit. Kaya minsan sa buhay ay hindi talaga dapat tayo mag-hold ng galit sa puso kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin kasi minsan wala na tayo sa mundo pero hindi pa tayo marunong magpatawad, hindi tayo marunong maging masaya para sa iba. Parang gano’n. Parang iyon ang nagho-hold sa isang tao para hindi makatawid.

“Pero mas matakot tayo sa totoong tao kaysa sa mga ghost kasi ang ghost ay meron lang unfinished business, hindi naman nila tayo magagalaw.”

A. Brosas, mb.com

Like this: Like Loading...