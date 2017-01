Coco Martin pays tribute to those who helped him enter the showbiz industry

As the new year starts, Coco Martin reflected and thanked those who discovered him and helped him enter the world of showbiz. On Instagram, he reiterated that he owes his abundant blessings to them too.

Producer Ferdinand Lapuz also shared a back-story of Coco’s experiences when he was just starting out. “Ang saya ng naging kuwentuhan namin kung paano siya pinagkaguluhan sa MMFF parade sa may San Fernando, Pampanga sa karosa ng Agimat ni Pepe. Walang dumating kahit isang artista kaya pinilit siyang sumakay sa karosa. Ninerbyos siya pero pinangatawanan na niya lalo na ng akala ng mga tao na siya si Jolo Revilla,” he wrote.

“Naalala rin namin noon pag hindi siya binabayaran ng TF ay nagtatampo siya at sumasama ang loob niya dahil kailangan niya ang pera para sa kanyang pamilya.

“At ako hindi ko malilimutan ng kahit puyat siya ay pumunta siya sa burol ng aking Tatay para makidalamhati sa aming pamilya,” he added.

During the New Year’s Eve, the Ang Probinsyano star shared a glimpse of his huge house on Instagram. He then celebrated with his family and close friends. (push.com)

