Gerald, Daniel all set to face off on the basketball court

After the much publicized scuffle on the court between Gilas Pilipinas and Australia, actor Gerald Anderson shared his thoughts on what he thinks about athletes being too physical during games. “Honestly, maganda pag physical ang game. Maganda ang mga huling laro namin dahil walang gustong magpatalo. Kaya siya naging interesting. Kaya natin pinag-uusapan. Hindi ito ang mga tipong laro laro lang ng mga artista. Hindi. Walang may gustong magpatalo at ‘yan ang gusto nating lahat. ‘Yan ang gusto ko. Pero siyempre at the end of the day, hindi naman tayo lalagpas sa hindi dapat. Kumbaga, kung magkaka-sikuhan man, kumbaga sa court lang naman mangyayari ‘yun. Hindi naman kami magkakasakitan dun pero wala ring gustong magpatalo. That’s what makes it interesting,” he said.

As he prepares to lead Team Blue in the upcoming Star Magic All-Star Games this coming August 19 and defend the title against Team Red led by Daniel Padilla, Gerald shared his simple goal. “Manalo (laughs). Ganun ka-simple. Gusto ko manalo. Kaya din naman tayo naglalaro para mag-entertain din ng mga fans at sa camaraderie. But at the end of the day, gusto mo lahat manalo. Wala namang controversies. Kung ano naman mangyari, you know lahat naman magkakaibigan. Sobrang suwerte lang naming lahat sa team namin at sa kabilang team, ang suwerte naming lahat na nakakagawa kami ng ganitong laro para sa tao at para sa amin. At the end of the day, maging grateful na lang kami,” he explained.

(MJ Felipe, Malaya)

