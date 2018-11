Karla Estrada shares her secret to a happy life

Karla Estrada reveals what she’s most thankful for on her 44th birthday.

After staging her first ever One Music Philippines digital concert I am Karla Estrada, The Music Within last November 21, Karla Estrada said she could not have asked for anything more for her birthday “Well umabot ulit ako ulit ng birthday ko number one sa araw ng kapanganakan. And this year maayos kaming lahat walang nagkasakit.

Problema sa pamilya hindi uso. Hindi kami perfect pero hindi kami masyado ma-issue na pamilya. And rock and roll kami so konting bagay napagtatawanan namin and madali naming palagpasin lahat. So thank God and I think yung health lang naman lagi yung importante na walang nagkakasakit sa pamilya. Para sa akin yun lang naman lagi yung medyo mahirap dalhin,” she said.

With a busy career and a peaceful personal life, the One Music concert performer shared the secret to her happy family. “Alam mo sipag. Sipag, pagpapakumbaba at pag-intindi lagi kasi importante yun dahil minsan na-ju-judge mo yung tao tapos hindi mo alam may pinagdadaanan, yung mga ganun.

So lagi kong sinasabi yan sa mga anak ko na pagka nakakarinig kayo ng medyo hindi maganda o nakaka-offend, or parang nakaka-bad trip, isipin mo na lang kung ikaw yung nasa kalagayan ng taong yun, I’m sure hindi mo gugustuhin di ba? So I think pagiging malawak (mag-isip),” she explained.

(R.M. Santos , push.com)

