Maja Salvador is proud to finally enroll as a college student

Having finished high school years ago, Maja Salvador admitted that one of her biggest insecurities has always been about school. “Hindi talaga kasi hindi talaga kinaya ng schedule. Aamin ko, malaki ang insecurities ko sa mga tao or mga teenager, mga estudyante or ka-age ko or insecure ako sa mga friends ko na may degree. Tapos ako artista ako pero gusto ko magka-achievements pa. At ang sarap pakinggan nun di ba? Yung artista ako, may trabaho na ako at may degree pa ako,” she shared during her launch as the new ambassador for AMA Online Education (AMAOEd) held last October 18 in Quezon City.

The 28-year-old actress said she didn’t expect to get the chance to go back to school this year. “Nung in-offer sa akin ito, medyo siyempre ayoko naman tumanggap ng endorsement na hindi ko kayang panindigan. So nung in-explain sa akin na lahat online mo gagawin. Mag-register ka, magbayad, magpasa ng mga requirements. Agad agad nakapag-register ako. Isa na akong college student, so ang saya na kahit 28 years old ako eh talagang walang edad ngayon, kahit matanda ka na or kung ilang taon ka, puwede ka mag-register bilang college student nila. Nung sinabi ng handler ko na kukunin ako ng AMA, sabi ko, ‘Pero paano yun? Paano ako makakapag-aral?’ Tapos nung in-explain sa akin na it’s online education pala so sabi ko, ‘Makakaya ko rin kaya yun?’” she recalled.

During the AMA Online Education presscon, Maja demonstrated how easy it was to enroll in the program. “Kaka-enroll ko lang. Ang course ko ay Business Administration. Kasi yun yung course na kinuha ko dahil meron akong mga investments din naman, may mga small business din tayo diyan na mga restaurant. Tayo kung paano tayo sa industry, kung paano tayo makipag-communicate sa mga tao. Minsan kasi dapat ma-chika ka rin sa mga clients mo di ba? Or parang ang dami niyong puwedeng pag-usapan pa. Pero kulang ako sa experience or wala akong degree na mapag-aralan o magkaroon pa ng kaalaman sa kung paano mismo magpatakbo ng isang business talaga,” she shared.

Maja shared why she would feel much more confident as a person when she gets her degree. “Siyempre hindi naman natin alam kung hanggang kelan tayo mag-aartista or hanggang kelan tayo gugustuhin ng ating mga Kapamilya mapanuod. So natutuwa ako, ang AMA kinuha ako bilang, mag-endorse nitong new offer nila na AMA online education. Sabi ko dun sa isang Instagram post ko, bawat window na nag-open, may bagong mundo nai-o-offer sa iyo,” she explained.

To her fellow celebrities and other people who are interested in finally getting a degree, Maja also has some advice. “Iba talaga pag ang tao gusto matuto. Kasi pag gusto mo matuto ibibigay yan ng Diyos. Lagi kong sinasabi just always believe at si God ang gagawa ng lahat ng paraan to be with you sa lahat ng dreams mo, just believe in God and he will make it happen. Nag-believe lang ako nung Monday na makakapagtapos ako and now eto na yung time na yun. 28 years old na ako lagpas lagpas na but sa ngayon wala sa edad yan. Kahit anong edad mo pa puwede ka na maka-graduate kahit saan pa,” she said. (R.M. Santos, push.com)