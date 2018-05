Vice Ganda answers reporter on FAMAS win

After it was announced that Vice Ganda would receive the Dolphy Lifetime Achievement Award at the 66th FAMAS Awards this June, entertainment reporter Gorgy Rula questioned why the It’s Showtime host bagged the award first instead of other veteran actors like Vic Sotto.

“Maganda ang lineup ng nominees, pero hindi pa rin nawawala ang ilang questions, bakit? Pero choice nila yun. Kaya lang, di ko kayang palagpasin itong pagpili nila ng Dolphy Lifetime Achievement Award na igagawad kay Vice Ganda,” he wrote in his PEP column.

“Bakit hindi muna si Vic Sotto na mas marami nang na-achieve kesa kay Vice kahit consistent siyang box-office winner at most bankable star? Meron pa ngang Joey de Leon. Dahil ba sa ABS-CBN ang airing?” he added.

Reporter noon si Gorgy ng dating GMA showbiz talk show StarTalk kung saan host si Joey.

Vice, on his concert tour in Canada and U.S., got to read the article and shared his opinion on Twitter.

“Una, Gorgy Rula di ko po kayo kilala at di ko po alam ang mga napatunayan niyo sa buhay kaya di ko din po alam kung bakit masyado kang apektado at di niyo po kayang irespeto ang FAMAS, ang mga tao sa likod nito at ang kanilang desisyon.

“Pangalawa, halatang di ka po masaya para sa aking tagumpay. So nag isip po ako kung paano kita mapapasaya. E kung gumawa ka na lang po ng sarili mong pa-award para ikaw ang masunod tapos magii-sponsor ako ng pambilli mo ng trophy magiging happy po ba kayo?

“Kung masyadong abala naman para sa inyo ang paggawa ng sarili mong pa-award e ganito na lng po. Attend po kyo ng FAMAS sa June 10 tapos pag akyat ko po ng stage at makapagpasalamat e tatawagin kita para iabot sayo yung trophy para ibigay mo kung kanino mo gustong ibigay. Keri ba yun?”

In the end, the comedian stressed that he isn’t mad at the reporter.

“Di po ako galit sa inyo Mr. Grogy Rula ha. Naramdaman ko lang po di kayo masaya para sa tagumpay ko kaya nagiisip ako kung paano kita mapapasaya. Kilala mo naman ako I want to make people happy.”

push.com.ph

