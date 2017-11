What Alma Moreno thinks of daughter Winwyn’s pageant victory

Actress Alma Moreno is ecstatic upon learning that her daughter, Winwyn Marquez, won Reina Hispanoamericana 2017.

In an interview on Monday, Moreno said Marquez worked extra hard to become a beauty queen.

“Noong dalawa na lang sila sa stage, doon na ako umiiyak, kasi malakas ang pakiramdam ko na mananalo si Wyn,” she recalled. “Kaya noong i-announce na [ang] Filipinas, masayang-masaya ako.”

“Bilang ina, alam ko ang mga pinagdaanan na hirap ng anak ko,” she added. “Late na ‘yan nakakauwi tapos maaga pang magigising. ‘Yung disiplinado talaga siya. Kaya noong manalo siya, deserve ng anak ko iyon, kasi nakita ko ‘yung mga pinagdaanan niya.”

Moreno said she felt her daughter’s disappointment when she did not bring home any crown back in 2015, when she joined Binibining Pilipinas.

But when Marquez won the Miss Reina Hispanoamericana Filipinas title, the actress believed that something big is in store for her daughter.

“Sinabi ko sa kanya na, ‘Anak, ito na ang para sa ‘yo! Para talaga sa iyo ‘yan!’ Kaya ipinagdasal ko talaga na maiuwi ni Wyn ang korona dahil malaking karangalan iyon para sa bansa natin. Biruin mo, first time na sumali ng Pilipinas sa pageant na iyon, tapos first Asian candidate pa siya,” Moreno said.

“So maraming first talaga at tatatak sa kanya iyon. Kumbaga, nasa history na ng pageant.”

Marquez is the daughter of Moreno and actor Joey Marquez, and the niece of former Miss International Melanie Marquez.

Abs-cbn

