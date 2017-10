Joshua is pressured on new role

As part of “The Good Son,” the newest primetime series in the Kapamilya network, Joshua Garcia revealed it’s hard not to feel the pressure to deliver after being entrusted with another major project.

“‘Yung buong team sobrang pressured kami. Supposedly kasi dapat Kapamilya Gold kami tapos nabago, biglang nabago na primetime na. Oo, na-pressure kami. Siguro ‘yung pressure na ‘yung gagamitin namin para mas ma-motivate kami na galingan namin kasi ang daming mas nakakapanuod nun, nung oras na ganun,” he said, “Nakikita ko sa buong team na pressured kami pero hindi namin hinahayaan na maapektuhan ‘yung work namin, ‘yung arte naming. Nakikita ko pa rin ‘yung effort talaga. So pagka nagpadala kami sa pressure baka maapektuhan lang din ‘yung show namin.”

The timeslot is one of the biggest challenges, according to the actor, because it will be a test to capturing a loyal audience. “Parang feeling ko ‘yun ‘yung challenge sa amin. Kasi ‘yung oras na ‘yun mahirap talaga magpakilig lalo na kung inaantok ka na…,” he added.

Joshua describes his role, the ideal son Joseph Buenavidez, as someone with both good and bad sides. “Ako dito si Joseph at ako ay isang mabait na anak, very protective ako sa family ko, lalong lalo na sa nanay ko, sa lolo ko at saka kay Obet. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Feeling ko nga kaya ng character ko pumatay para lang maprotektahan sila. Kasi lahat naman ng good may bad. Hindi naman good ka lang, may bad ka rin.

In real life, he is as supportive and as devoted as Joseph. “Ako ‘yung nag-po-provide ngayon para sa pamilya ko. Pinapaaral ko ‘yung ate ko. Feeling ko dagdag points ‘yun na good son ako, ‘yung emotionally ipaparamdam ko sa kanila. Hindi kasi kami buo. Separated ang papa ko at saka mama ko,” he said.

Like this: Like Loading...