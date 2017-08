Kathryn happy on “La Luna Sangre”

Kathryn Bernardo is happy for the good feedback “La Luna Sangre” has been receiving from viewers.

“I‘m very happy siyempre na tuloy-tuloy ‘yung magagandang feedback ng mga tao and may mga kailangan pa silang abangan kasi wala pa sa half way ‘yung story. Ang dami pang mangyayari so sana abangan lang nila gabi-gabi kasi every night, may mga kailangan abangan,” she said.

When it comes to executing stunts, the actress said she has already adjusted doing them.

“Siguro naka-adjust na compared sa mga first weeks namin and this time comfortable na ako working with the action team. Mas nasasabi ko na kung mas hanggang saan ang kaya kong gawin, hanggang saan ‘yung limitations. Pero siguro nagre-request pa kami na sana continuous pa ‘yung training, pati ‘yung mga harness, kasi hindi talaga siya madaling gawin, pero super dami naming natututunan sa mga fight scenes so we are enjoying it,” she remarked.

She extends her gratitude to those who commended her action scenes and hopes that she will do more similar projects in the future.

“Thank you kasi, of course, ‘yung na-appreciate nila ‘yung lahat ng pinagpaguran ng lahat ng team so masaya akong nakita nila ‘yun so sana hindi ito ‘yung last na may action kasi nai-enjoy namin siya gawin,” she stated.

(MJ Felipe, Malaya)

