Pancit Malabon Will Add Years to Your Life

Whenever there are special occasions, like birthdays, fiestas and weddings, all-time favorite food like lechon baboy, kare-kare and Pancit Malabon are always served to the guests.

“When I graduated from college, wala pa ako makuha trabaho noon. So ako ang runner at pumupunta sa palengke para bumili ng mga ingredients para sa karenderia namin. Nung tinayo ng tiyahin ko yung Nanay’s Pancit Malabon, ako rin nakasama niya kasi wala pa rin ako trabaho noon. So through the years na hindi ako nakapasok at hindi nakapaghanap ng trabaho, nandito ako everyday sa pancitan namin and I learned to love the craft of making pancit malabon,” said Bernardita Cruz, General Manager of Nanay’s Pancit Malabon.

When asked why their valued customers still troop to their humble panciteria, Bernardita explained that “siguro kaya palagi binabalikan ng mga suki ang pancit malabon na linuluto namin ay timplado na yung kalamansi, patis at ready to eat na. Hindi tulad ng mga ibang pancit na ibinebeta na ikaw pa ang magtitimpla pa. Ready to eat siya talaga. Ang pinaka nagustuhan ng suki namin ay ang pagka mix lahat ng mga recados ng pancit malabon namin at yung price namin na hindi masyado mahal. Kung baga pang masa yung presyo ng Nanay’s pancit malabon.”

“Pansinin mo ang pancit malabon at makikita mo na kumpletong pagkain iyan. Kumpletong pagkain iyan kasi yung rice noodles ay carbohydrates, tapos mayroon siyang egg na protein, ang pork, ang shrimp at ang gulay or veggies. Iyan ang mga sangkap ng pancit malabon. Para kang kumain ng isang meal kapag kumain ka ng pancit malabon kaya gustong-gusto kainin ng mga Pinoy ito,” explained Bernardita.

“Ang pancit malabon ay palaging kasama sa mga handaan ng Pinoy kaya ako ay natutuwa na naging hanap buhay namin ito. Kaya lagi ko sinasabi na ang tao kapag maghahanda sasabihin niya na samahan natin ng pancit malabon kahit marami siyang handang pagkain sa menu. Samahan natin ng pancit malabon kasi mainam na may handa tayong pancit. Kapag budget mo ay maliit, bumili ka na lang ng pancit para kompleto kasi ang katapat lang ng pancit ay tinapay o kaya puto at soft drinks. Ibig sabihin ko ay sa mga nagbubudget at hindi nagbubudget palagi kasama ang pancit sa handaan.

“Hindi kami nagdedeliver ng pancit sa mga bahay o opisina at ang mga customer namin ay talagang pumupunta at dumadayo dito sa aming tindahan para bumili ng pancit malabon na linuluto namin. Kasi hindi pa namin kaya magpadeliver at wala kami gaanong tao dito sa tindahan. Ika nga kami ang naghihintay ng mga customer na pumunta dito.

“Yung mga kasama ko na nagtratrabaho dito sa pancitan ay nagtatagal dito sa amin kasi ang kinukuha ko ay tiga dito rin sa paligid namin. Wala sila masyado magastusan tulad ng gastos ng transportation na papunta dito sa pancitan kasi malapit lang sila dito sa pinagtratrabaho nila. Kapag kailangan nila pumunta dito ng maaga siguradong makakapunta sila, kung kailangan mag overtime at umuwi sa kanilang bahay ng late, pwede pa rin. Siyempre gusto rin namin na yung industria ng pancit malabon ay umangat at kasama ng pagangat ng industria ay ang employment,” said Bernardita.

“Bukod sa pancit malabon may tindang rin kaming ibang pagkain tulad ng pang lunch. Everyday mayroon kaming fresh lumpiang ubod, kikiam, at mga kakanin na pang dessert.

“Ang sabi ng tiyahin ko, kung hindi natin kaya na mag tayo ng isa o dalawa pang branch ng Nanay’s Pancit Malabon ay huwag na. Kasi itong isang tindahan natin ay dapat nakatutok ka dito. Kasi kung magtatayo ka pa ng ibang branch ng Nanay’s Pancit Malabon, sino pa ang magaalaga ng branch na iyon. Kaunti naman tayo sa pamilya at hindi mo pwede ipagkatiwala sa ibang tao na hindi mo kilala. Kasi ang pagmamahal ng ibang tao sa trabaho o business ay hindi tulad ng pagmamahal ng kasama sa pamilya,” explained Bernardita.

“Ang talagang iniisip ko ay dapat may sumuunod sa akin at naumpisahan na namin ito. Nakaka 30 years na kami at hindi biro ang naka 30 years sa hanap buhay. Kaya gusto namin ay may sumunod sa yapak ko at gusto ko talaga na may sumunod sa akin. Masaya talaga ako dito sa pancitan namin. Ganoon talaga, kung saan ka masaya at maligaya doon ka pumunta at manatili. Through the years na tumatagal ang Nanay’s Pancit Malabon, ito na nga ang aking graduate school kasi dito ako maraming natutunan. Ang ibig kong sabihin ay natutunan ko makipagusap ng mabuti sa customer, pagkikipagtungo sa mga supplier. Ika nga ang mga academics matutunan mo sa school pero ang experience matutunan mo dito sa negosyo o trabaho. Ang payo ko sa mga gustong magumpisa sa isang business tulad ng pancitan, ang una dapat meron ka ay may puso ka sa ginagawa mo. Kasi pag nandoon ang puso nandoon na rin ang tiyaga at sipag sa ginagawa mo, ” said Bernardita.

