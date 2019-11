PGA Awards Night

(Photos by Ferdinand Lontok)

Pilipino Golf Association of BC wrapped up it’s event for 2019

with presentation of special awards on October 26 .

MAJOR TOURNAMENT CHAMPIONS

Director’s Cup at Surrey GC – June 8 and 15, 2019

Class A

1. Rey Estanislao- Champion

2. Danny Villacrusis

3. Renato Cusi

Class B

1. JayR Pareja – Champion

2. Saleem Bhamji

3. Sonny Bernales

Master’s Championship at Swan E-set Bay Resort Course- August 24 and 25, 2019

Class A

1. Dwight Escat – Champion

2. Scott Rice

3. Butch Cusi and Jess Cusi

Class B

1. Jerry Santos – Champion

2. Rey Roxas

3. JayR Parejo and Wilson Canupin

President’s Cup at Hazelmere Golf Course on September 21 and Swan E-set Bay Resort Course September 28, 2019

Class A

1. Reden Hernandez- Champion

2. Danny Villacrusis

3. Rey Estanislao and Ron Santos

Class B

1. Fred Marasigan – Champion

2. Wilson Canupin

3. Jerry Santos and Oscar Apacible

Player of the Year

1. Ed Hermano- Champion

2. Dwight Escat

3. 3. Rey Estanislao

Top 10 Low Gross Winners

1. Scott Rice

2. Butch Cusi

3. Willie Ugalde

4. Ed Hermano

5. Tom Raguero

6. Dwight Escat

7. Rey Estanislao

8. Ron Santos

9. Renao Cusi

10. Marvin Emerman

Hole In One – President Fred Santos on July 24, 2019 Guildford Golf Centre

Hole no. 2 – 171 yards

Like this: Like Loading...