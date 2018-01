Raymart talks about his MMFF movie

Raymart Santiago is happy to be part of the cast of the Metro Manila Film Festival entry from Regal Entertainment, “Haunted Forest.” He plays a cop who is the father of Jane Oineza in the story. He’s one of our most successful young action stars before and he still looks young ang boyish. Does he mind playing father roles now?

“Not at all,” he says. “Tatay na naman talaga ako sa totoong buhay. And I like this project. First horror movie ko ito at nahirapan ako sa mga eksenang natatakot ako. Kasi sa totoong buhay, hindi ako matatakutin. Pero maganda ang role ko kasi may gap kami ng anak ko rito. Ayaw niyang sumama sa’kin nang ma-assign ako sa probinsiya kunsaan may nangyayari ng mga krime. ‘Di ko alam, ‘yung daughter ko, magiging biktima rin pala ng elemental called sitsit at may mangyayari sa character ko rito na ikagugulat ng viwers. Enjoy rin akong katrabaho ang young stars na kasama ko rito kahit puro sila Kapamilya at Kapuso ako. Lahat sila, very professional at okay namang umarte kaya mabilis ang trabaho namin.”

Raymart is a mainstay in the hit “My Korean Jagiya” where he plays the object of affection of Janice de Belen and the gay Ricky Davao. “Masaya kaming lahat lagi sa set, pati Korean stars na kasama namin sa cast.”

Will he be spending Christmas with his kids, Santino and Sabina? “I don’t know. Sana nga, payagan sila. Mahirap talaga kapag nagkakahiwalay ang mga magulang kasi nadadamay ang mga bata. As of now, hindi ko pa alam kung anong plano basta I keep my options open kung may chance bang magkakasama kami ng mga bata this holiday season.”

By: M. Bautista, Malaya

