Update Mula sa Lungsod ng Vancouver

Sa ilalim ng krisis COVID-19, patuloy ang Lungsod ng Vancouver sa pagtugon sa nagbabagong sitwasyon at sa pagtulong sa abot ng aming makakaya para maging ligtas ang mga residente ng Vancouver sana pakahirap na panahongito. Kinikilala rin ng Lungsod na maraming mga lokal na negosyo ang matinding naapektuhan at kami ay kumikilos para makapagbigay ng suporta.

Ito ang mga nangyari kamakailan:

Ang badyet ng Lungsod

Inaatupag ng Lungsod ang pagbabalanse ng badget bilang pagharap sa pangunahing mga hamon pampinansiya na likha ng pandemyang COVID-19. Kasama samgapangunahingaksyon ay: ang pagtrabahokasama ang panlalawiganggobyerno para saayuda; ang pansamantalangpagtanggalsatrabaho ng mga 1,800 nakawaningunyonado; ang 10% kaltas sa mga sahod ng management at mgaempleyadong di unyonado; paghigpitsapagtanggap ng bagongmgaempleyado; ang pagsurisa 2020 kapitalnabadyet; at ang paghahanap ng iba pang mgaparaan para bawasan ang mgapaggastossa discretionary spending.

Ayuda sa komunidad

Inilunsad ng Lungsod angGive a Hand Vancouver, isanginisyatibanasumusuportasamganegosyo at mgaorganisasyonnanagbibigay ng donasyon o ng diskuento samgabulto ng materyales o serbisyo (tulad ng gamitmedikal, produktongpanlinis o pagkain) bilangtugonsa COVID-19. Para sakaragdagangimpormasyon o kung kayo ay interesadosapagtulong, pumuntasa: giveahandvancouver.ca [giveahandvancouver.ca]

Pag-access sa pagkain

Dahil sapanganib ng pagkalat ng COVID-19 samgakomunidadnamataas ang antas ng kahirapan at kawalan ng tahanan, maramingmga service provider ang nagbawasna ng produksyonsapagkain, o nagbago ng kanilangsistema ng paghahatid ng serbisyo para umiwassapanganib.

Naglunsadrin ang Lungsod ng ilangmgaprograma para mapabuti ang accesssamgamasustansiya at regular napagkain para samgaresidente ng 11 SRO at ng mga non-market napabahaysailalim ng pagpapatakbo ng Lungsod. Inaprubahanrinnamin ang dalawanglinggongpondo para makapaghatid ng pagkainsamgapribadong SRO.

Ang Greater Vancouver Food Bank ay nagbukasnasalugar ng Queen Elizabeth Theatre (QET) at sa Mount Pleasant Community Centre (MPCC) para makapamahagi ng groseri para samganangangailangan. Ang QET ay nasailalim ng pangangasiwa ng Lungsod at ang MPCC ay nasailalimnaman ng Park Board.

• QET: Martes at Miyerkoles: 10 ng umaga – 2 ng hapon

• MPCC: Huwebes at Biyernes: 10 ng umaga – 2 ng hapon

Ayuda para sa mga Negosyo

Bukasna angCOVID-19 Business Communications and Support Officepara tulungan ang mgalokalnanegosyosapagkuha ng impormasyontungkolsamgasuporta at mgaserbisyo, at para mabigyan ng daluyan ang kanilangmungkahihinggilsanegosyo at ekonomiya.

Sa mgalokalnanegosyonanaghahanap ng tulong, bisitahin ang kanilang web page sa vancouver.ca/covidbusiness, tumawagsa 3-1-1 o maaring mag-email sa: COVIDResponseforBusiness@vancouver.ca

Bukas para sa negosyo

Ang industriya ng gusali at konstruksyon ay importante at mahalagasaekonomiya ng Vancouver, at kami ay nagsisikapnamakitaitongmagpatuloysakasalukuyangkrisisupangtayo ay maayosnanakaposisyon at handasaisangpagbawikapagnatapos ang pandemya. Patuloy ang pagsuri at pagproseso ng mgaaplikasyon, at ang mgaserbisyo ay nananatilingbukassa online, satelepono o sa appointment.

Kaligtasan sa pamamagitan ng edukasyon at enforcement

Ang mgapangkat ng enforcement ng Lungsod ay nagbibigay ng edukasyon at suportasaloob ng atingkomunidadpara ipatupad ang mga kautusan na ibinaba ng pamahalaangpanlalawigan at ang mgahakbangmulasa State of Emergency ng Lungsod. Nitong Abril 6, ang kawani ng enforcement ay nakapagsagawana ng higitsa 14,300 napagbisitasamgarestawran, mercado o farmers market, negosyosa personal naserbisyo, tindahan ng groseri at tindahan ng alak. Isang negosyolamang ang nasuspindi ang lisensya. Salamat salahat ng mganegosyonaseryosongsumusunodsatagubilinmulasaLungsod at Lalawigan.

Pagpapanatiling ligtas sa mga parke at tabing-dagat

• Inilabas ng Park Board ng Vancouver ang isangbagongkampanya para sapampublikongkamalayan hinggilsakahalagahan ng pagbibigaylayosaisa’tisasasiksikanglugarsa Vancouver. Ito ang mgatabing-dagat, seawall at mgaparke. Kasama samgamahalagangpaalalasalahat ay:

• Lagingmagkaroon ng ligtasnapisikalnalayo ng mga 2 metro (6 natalampakan) saisa’tisa

• Gamitin ang mgaparke at tabing-dagat para samaiksingehersisyo, hindi para magtipon-tipon.

• Dumalawsamgaorasnawalangmasyadongmaramingtao (umaga, gabi, o kapagmaulap o maulansalabas)

• Gamitin ang lokalnaparkesakomunidad at iwasan ang mga “destinasyon” o popular naparke at tabing-dagat

• Isiguronanakatali ang alagangasohabangnamamasyal, maliban kung kayo ay nasaopisyalnaerya o parkenamaaringbitiwan ang inyongalagangaso

• Iwasanhumawaksamgakomunnamgagamit at seryosohin ang paghuhugas ng kamay

• Manatilisabahaykapag kayo ay may sakit, lalona kung kayo ay nilalamig o may sintomas ng trangkaso

Pagbabago sa trapiko at parking

• Ang Stanley Park ay saradonasamgasasakyan. Ito ay para bawasan ang bilang ng taosaloob ng parke at para mapatupad ang pisikalnapaglayosaisa’tisa.

• Ang daanpatungongsilangan ng Beach Avenue sapagitan ng Hornby Street at ng Stanley Park ay pansamantalang sarado sa mga sasakyan. Ito ay para magamit ng mga lokal na residente ang mga daang itosapaglalakad at pagbibisikletahabangpinapatupad ang pag-layo ng 2 metro saisa’tisa.

• Ibinalikmuli ng Lungsod ang pagpapatupad ng pagparada sa mga sona na kailangan ng permit sa West End bilangkaragdaganghakbangnabawasan ang bilang ng mgataosapagbibiyahepatungosa West End. Ito ay para iwasan ang dami ng mgataosatabing-dagat, sa Seawall, at sa Stanley Park.

• Ibinalikrin ang pagpapatupad ng pagparada sa mga sona na kailangan ng permit at para sa mga residensyal na lugar sa Kitsilano at Point Grey. Ang sakop ng pagpapatupadnaito ay ang mgakalyesahilaga ng 10th Avenue at sakanluran ng Burrard Street.

Paglahok sa mga miting pampubliko

Nagaganap pa rin ang miting ng City Council sa ilalim ng krisis COVID-19. Patuloynaginagamitnamin ang mgakagamitang online tulad ng mga comment form, email, at ang live streaming ng mgamiting para kayo ay makalahoksamgamiting at manatilingligtas. May bagong pamamaraan, ang pagtawagsatelepono o phone-in option, nailulunsadsalalongmadalingpanahon.

________________________________________

Manatiling updated sa mga nangyayari

Kinikilala din naminnamaramingumiikotnaimpormasyonsangayon, at hindilahat ng ito ay mulasamganapatotohanangpinagmulan. Lahat ng amingmga update ay itatalasamga news release, saaming website, at saamingmgana-patunayanna social feed.

Paki-bahagi po lamang ang impormasyonsaiba. Maarisilang mag-sign up dito para sa mga update.

Website: vancouver.ca/covid19

Magpadala ng mga puna dito.

Tumawagsa 3-1-1 para samgatanongnahindi emergency, tungkolsatugon ng Lungsod ng Vancouver sa COVID-19. Mayroong interpretasyon sa iba’tibang wika.

Tumawagsa 9-1-1 kung ito ay emergency.

( Marga Pacis, Vancouver)

Like this: Like Loading...