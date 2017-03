PINOY SA CANADA KASALI KA NA BA?

Malungkot ang buhay sa ibang bansa lalo na at ikaw ay malayo sa pamilya. Iyan ang pakiramdam ng mga OFW at mga immigrants hindi lamang dito sa Canada kundi sa buong mundo. Dahil sa layuning maiangat ang kalagayan sa buhay ng pamilya ay napipilitang maghanapbuhay o lumipat at mamuhay sa ibang bansa. Upang maibsan ang kalungkutan ay ibinubuhos ang panahon sa pagkakaroon ng 2 hanggang 3 trabaho. Sabi nga nila ay mas mabuting magtrabaho na lang, kikita pa. Tama din po iyon.

May ilan namang binibigyan panahon ang sarili para makapaglibang-libang para matugunan ang pangangailangang sosyal at ispiritual. Hindi natin alam na mahalaga ang bagay na ito dahil ito ang nagbabalanse at nagiging normal ang ating mental at emotional na kalagayan. Kung hindi natin gagawin ito ay posibleng maging madali sa atin ang pagkakaroon ng depresyon dahil sa sobrang kalungkutan o mga frustration sa buhay. Ayaw nating mangyari ito sa atin di ba?

Kaya mga kabayan, halina at makilahok sa mga samahang Pinoy dito sa BC. Nariyan ang mga cultural at religious organizations at iba pang Filipino community civic groups. Lahat iyan ay may layuning maayos ang pakikipag-ugnayan sa kapwa, magtulungan at magkaroon ng isang masayang pinoy community. Makakatulong ito upang maibsan ang kalungkutan at mapabuti ang ating kalagayang sosyal, emosyunal at ispiritual. Pumili lang tayo kung anong grupo o samahan ang naaangkop sa ating gawi at interes. Isang grupo o samahan na maaaring tutugon sa ating pangangailan.

Isa lamang sa mga samahang Pinoy dito sa BC ang One Filipino Cooperative. Sa Pilipinas, ang samahang kooperatiba ay laganap at maunlad gaya ng farmers cooperative, employees credit union at iba pa uri na ang mga kasapi ang nagmamay-ari at namamahala. Ang samahang kooperatiba ay nabuo at natatag sa pangunahing layunin na makapagbigay serbisyo at makinabang ang mga kasapi nito.

ANO ANG ONE FILIPINO COOPERATIVE?

The One Filipino Co-operative of BC, the first ever Filipino Co-operative Organization in BC was launched on October 31, 2009. The Co-op’s objective is to enhance the lives of the members, our kababayans, and support one another through cooperative effort or bayanihan. It is founded on the principles of self-help, responsibility, equality, democratic governance, focus on services to members, equitable distribution of benefits and earnings, and commitment for community growth and development.

Sa simpleng salita, ito ay isang samahan na nagtutulungan at nagbabahaginan ng mga kaalaman, pinansiyal, kakayanan para matugunan ang pangangailangang pinansiyal, emosyunal, pakikipagk ugnayan sa kapwa at pagtulong sa pamayanan.

Ilan sa mga Programa at Servisyo nito ay ang Pahiraman ng Bayan Micro lending Services, Padalahan Iremit Money Remittance, Pauwi sa Pinas Fly Now Pay Later, Damayang Pinoy Program, Job Posting and Networking, Business Referral Services at marami pang iba. Sa detalye ng serbisyo ay bisitahin ang website: www.filcoopbc.com.

Sa mga nais maging kasapi at maging bahagi ng samahang kooperatibang pinoy, makipag-ugnayan lamang po sa email: filcoopbc@yahoo.ca, call/text: 604-780-2061.

Dito sa FilCo-op, matutulungan ka na, makakatulong ka pa. Kayang Kaya Kung Sama-Sama!.

