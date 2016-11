Mayweather ang isunod ni Pacquiao?

Visayan Language Article

Ni: Daniel Quindao Guden – Correspondent

LAS VEGAS – Top Rank Promotions Big Boss Robert “Bob” Arum daghang mga boksidor ang gihisgutan alang sa sunod nga away ni WBO Welterweight Champion Senator Manny Pacquiao human gipildi si Jessie Vargas pinaagi’s unanimous decision.

Apan sa kadaghan, walay Floyd Mayweather Jr. nga pangalan nga gihisgutan ang usa sa mga sikat nga Boxing promoter sa tibuok kalibutan.

Una ang pangalan ni Terence Crawford, ikaduha si Vasyl Lomachenco, ikatulo si Danny Garcia apan wa niya hisguti ang pangalan ni Floyd Mayweather Jr nga diha mismo sa ringside nga nitambong sa Pacquiao-Vargas fight.

“Without exploring some options, Terence (Crawford), Vasyl (Lomachenco), Danny (Garcia). This is not his (Pacquiao) day job because he’s Senator so I have to confirm everything and fix some possible dates” batbat ni Arum atol sa post fight press conference.

Apan ang coach/trainer ni 3-time ug 8-division champion Pacquiao nga si Freddie Roach ug assistant trainer Marvin Somodio sa pag pakighinabi sa Philippine Asian News Today (PANT-CANADA) sulod sa media center mas interesado ni Mayweather.

“We’ll talk to Bob (Arum), whoever he wants, hopefully Mayweather” butyag ni Roach.

“Syempre si Floyd (Mayweather) lang ang dapat niya (Pacquiao) kalabanin ulit. Si Crawford di pa masyado matunog ang pangalan” saysay ni Samodio.

Dihang gipangutana kon unsaon pagsulbad ang kaidlas ni Mayweather yanong gitubag ni Somodio.

“Tamang preparasyon at kondisyon lang kasi kung kulang sa kondisyon hindi natin masagad-sagad si Mayweather” panapos ni Somodio.

Atong atngan unsay resulta unya sa umaabot nga mga adlaw dihang magsugod na si Arum paghan-ay sa iyang paresan diin ang 8-division champion ug pinoy superstar Manny Pacquiao maoy iyang main event.







*** MAAYONG ADLAW VANCOUVER

SA mga suki sa Philippine Asian News Today nga mga Bisaya nga nagbase dinhi sa Vancouver akong iyukbo ang pag pangayo sa katahuran kaninyo. Maayong adlaw.

Kini maoy akong unang guwa ning inyong sikat nga Mantalaan sa Vancouver. Akong pasalamatan ang tagdumala sa ReyFort Media Group pinagulohan ni Olympian Rey “ReyFort” Fortaleza, sa iyang tibuok banay ug kaninyong mga lunod-patay nga bumabasa.

Kining inyong alagad taudtaod na nga nagsulat sa Sunstar Superbalita-Cebu, Minnesota Timberwolves para sa Philboxing NBA page, nahimo nga Broadcaster kaniadto sa Bomboradyo Cebu, makadiyot sa dyHP RMN Cebu ug sa sibyaanang dyRF Radio Fuerza Cebu.

Hinaut nga ang akong naagian sa panulat ug pang radyo kaniadto sa Sugbo akong magamit ug ma dugangan pa ang akong kaalam aron ipa abot ko nganha kaninyo ang mga panghitabo sa paugnat sa kusog sa tibuok kalibutan.